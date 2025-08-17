Plus d’un millier d’espèces de dinosaures parcouraient autrefois la Terre. Découvrez quels étaient les plus gros et les plus petits, ce que les dinosaures mangeaient et comment ils se comportaient.
Dans le nord de l’Alberta, des scientifiques tentent de comprendre ce qui a bien pu tuer un troupeau de...
Les perroquets fascinent depuis toujours par leurs couleurs éclatantes et leur incroyable capacité à imiter les sons. Mais au-delà...
Le gobie, un poisson qui escalade les parois, fascine par ses capacités étonnantes et ses adaptations uniques. Ces petits...
L’alimentation des animaux constitue l’un des piliers essentiels de leur bien-être et de leur santé. Bien avant les soins...
Les chouettes et les hiboux sont souvent confondus, mais ces oiseaux nocturnes présentent des différences notables qui permettent de...
Parmi les habitants les plus fascinants de nos océans, les méduses occupent une place à part. Leur apparence délicate,...
La vie dans un groupe de babouins n’est pas de tout repos. Les groupes sont structurés par une hiérarchie,...
Bienvenue dans l’incroyable maison des fourmis ! Grâce à leur intelligence collective, les fourmis rousses des bois peuvent construire...
Croisant observation d’une famille de pygargues à tête blanche et étude des capacités d’un aigle royal, ce documentaire aux...
Dans les magnifiques décors des chutes Victoria, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, suivez quatre groupes...
Chez certains animaux, il n’y a pas de période particulière pour la reproduction donc les batailles pour trouver des...
La soie est l’outil des sociétés parmi les mieux organisées. Et les fourmis vertes d’Australie savent en faire des...
Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils découvrent le...
Une bande de quinze mantes religieuses tiennent sous leur coupe les habitants d’un roncier. Quinze serial killers naturels, quinze...
Ce ne sont pas les hommes qui auraient initié la relation avec les loups, mais ceux-ci qui se seraient...
Dans la réserve naturelle d’Abuko en Gambie, lorsque les singes rouges Colobus descendent des cimes, ils se retrouvent mêlés,...
La mante religieuse paraît être tout droit sortie d’un film de science-fiction et sa tête triangulaire a inspiré bon...
Le nouveau documentaire “Playing with Sharks: The Valerie Taylor Story” (“Jouer avec les requins : l’histoire de Valerie Taylor”)...
Cette femelle voyage depuis des jours pour rejoindre l’endroit où elle est née, et y fonder une famille à...
Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...
