Documentaire

L’harmonie entre les éléphants et les humains est-elle brisée au Sri Lanka ? Dans ce pays au sud de l’Inde et à majorité bouddhiste, l’animal y est pourtant sacré. Jusqu’à aujourd’hui, les 7000 individus, soit le plus grand troupeau d’éléphants sauvages en Asie, parvenaient à cohabiter avec les 22 millions d’habitants de l’île. Protégée, l’espèce représente par ailleurs une manne économique importante. Les spécimens ramènent chaque année des millions de touristes dans les 22 parcs nationaux.

Mais les incidents causés pas les éléphants se multiplient. Certains animaux quittent le cœur de leur réserve pour venir mendier leur nourriture aux abords des routes, s’en prenant en particulier aux motards. En 2021 au Sri Lanka, soixante personnes sont mortes à cause d’un pachyderme.

C’est le cas de Sarat, 38 ans, qui a été retrouvé dans un fossé près de la route qui mène à son village. Il rentrait du travail à moto, derrière un de ses collègues, également décédé. Le corps méconnaissable n’a pu être identifié que grâce aux vêtements de l’homme. Or, pour sa famille, le vrai coupable n’est pas l’animal, mais l’Homme, qui empiète de plus en plus sur son territoire.