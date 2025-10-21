La maison des aigles. Le cadre est magnifique : un château médiéval en haut d’une colline alsacienne. On peut...
Les hippocampes sont les animaux fétiches du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, au point de figurer dans...
Ils chantaient pour la forêt. L’homme les a réduits au silence. Aujourd’hui, ils apprennent à chanter de nouveau. Dans...
Les félins fascinent les humains depuis des temps immémoriaux. L’un d’eux, le chat, s’est petit à petit imposé dans...
Les esprits affamés traquent nos océans et les nouvelles découvertes d’aujourd’hui révèlent l’intelligence extraordinaire de nombreux prédateurs marins. Ces...
Le lion adulte n’a pas de prédateur naturel dans la savane, mais quand des mastodontes sont dans les parages,...
Une famille de tarsiers utilise sa très bonne vision nocturne pour chasser la nuit. Mais quand les nuages se...
Dans la savane africaine, chaque chasseur joue sa vie à chaque attaque. Au cœur de la savane africaine, chaque...
À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....
Dans un zoo français, une loutre veuve nommée Punk retrouve l’amour avec Kali, une jeune loutre, dans le cadre...
La mer héberge des créatures étranges. Parmi les animaux marins, il existe un groupe très particulier, celui des crustacés....
En France, les amoureux des bêtes ont déjà quelques cimetières pour chiens et chats. Mais aux États-Unis, le phénomène...
Legadema se met sur la piste d’un babouin, un de ses ennemis jurés. Elle arrive à l’attraper, mais tout...
Gigantesque anneau de corail de 77 kilomètres de long, l’atoll de Rangiroa, en Polynésie Française, est l’un des plus...
Steve Backshall et son équipe se rendent à Bonito, en plein coeur du Brésil, une zone réputée pour héberger...
La mer recèle de nombreux mystères, et parmi eux se trouve une créature aussi fascinante qu’énigmatique : la baudroie....
Superbe pays aux terres généreuses et luxuriantes, l’Ouganda est situé entre les forêts tropicales de l’Afrique centrale et les...
Attention, les serpents sont maîtres dans l’art de se cacher dans les recoins les plus insoupçonnés !
Cette femelle arrive à la fin d’une gestation qui a duré près de deux ans. Il lui reste quelques...
Pour lutter contre le terrorisme, l’aéroport de Moscou entraîne une brigade de chiens au flair redoutable. Ces croisés de...
