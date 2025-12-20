C’est l’un de nos plus proches cousins.
C’est l’un de nos plus proches cousins.
Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut...
Le soin est particulier, car l’agitation autour de l’antilope provoque du stress qui fait monter sa température corporelle. Au-delà...
Cette membrane peut être une des raisons des étranges attaques de requin sur les bateaux.
Les perles, ces gemmes précieuses d’origine naturelle, se forment principalement dans deux types de coquillages : les huîtres perlières...
Et il est copain avec les louveteaux…
Chaque année, elles sont des centaines de milliers à entreprendre ce voyage épique.
Mixel Setoain, apiculteur, présente l’intérêt de la conservation d’une race locale et les travaux menés pour cela par le...
Une traque qui s’annonce palpitante
Comment choisir un chaton en pleine forme ! Un documentaire de Solène Chavanne
À Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, on peut facilement croiser un ours, un orignal, un loup ou encore...
Il y a une vingtaine d’années, le vautour avait quasiment disparu d’Europe. Grâce à des campagnes de réintroduction, vautours...
Blottis au pied des montagnes mystérieuses du parc naturel des Ballons des Vosges, les plus beaux villages d’Alsace sont...
Au coeur de la savane est-africaine, ce documentaire aux somptueuses images bat en brèche les stéréotypes sur les carnivores et...
Au début de l’hiver, dans la baie d’Hudson, au Canada, la survie d’une jeune renarde polaire est menacée. En...
Une intervention difficile de la SPA pour récupérer des chevaux redevenus sauvages.
Tu nous côtoies au printemps et à l’été. Nous sommes gracieux et colorés. Sans cesse admirés pour la beauté...
Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci...
L’ibis est un oiseau fascinant qui suscite la curiosité de nombreux passionnés de la nature. Avec leurs becs longs...
L’orphelinat de Louise est dédié aux animaux vulnérables qui ne peuvent pas subsister seuls jusqu’à leur maturité. Ces jeunes...
L’étonnante morphologie des insectes, leur multitude de couleurs, leur comportement : un monde fascinant que cette série de documentaires...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site