Article Quels animaux entrent en hibernation ? Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...

Documentaire Cette chenille-champignon tibétaine qui vaut plus chère que l’or ! Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...

Documentaire Ruse et opportunisme : la survie des chacals sur la Côte Une petite centaine de chacals a trouvé refuge dans la baie namibienne de Bakers : ils y chassent exclusivement...

Documentaire Quelle est la technique d’attaque du grand requin blanc ? En reconstituant l’attaque du grand requin blanc sur ce surfeur, les spécialistes tentent d’en déterminer la cause.

Article Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux ? L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...

Documentaire Respect ! Elles sauvent les animaux maltraités Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...

Documentaire Virunga, les gorilles en péril La région du Nord-Kivu, dans l’est du Congo, est l’une des zones les plus instables au monde, mais c’est...

Documentaire Enquête sur le chant des baleines Aux environs de l’archipel d’Hawaï, les baleines à bosses se rassemblent chaque année pour une raison encore méconnue. C’est...

Documentaire Les zarbis

Les animaux les plus bizarres sur terre vous dévoilent leurs pouvoirs les plus surprenants. L’aye-aye, espèce vivant à Madagascar...

Documentaire L’aventure des gorilles réintroduits au Gabon Gabon, Afrique Centrale. Une expérience inédite se prépare : la réintroduction en milieu sauvage de gorilles élevés en captivité....

Documentaire Pourquoi les femelles requins en fin de gestation ne s’alimentent-elles plus ? Un plongeur se retrouve face à une femelle requin-tigre de 4 mètres de long. Il a à peine le...

Documentaire Le tigre de Tasmanie : une quête controversée dans le monde scientifique Le Tigre de Tasmanie, marsupial carnivore, est une espèce disparue depuis 1936. Pourtant, à partir de la découverte de...

Podcast Jonathan, le plus vieil animal terrestre connu Son âge est estimé à environ 190 ans ! Même pour une tortue géante des Seychelles, Jonathan n’est plus...

Documentaire C’est la guerre entre les bonobos et les colobes Deux colobes mâles ? Cette femelle bonobo en fait son affaire ! Il faut parfois prendre des risques pour...

Documentaire Rares images d’un baleineau avec sa mère Brian Skerry a la chance de tomber sur un moment privilégié entre deux magnifiques créatures. Les baleineaux, ces jeunes...

Documentaire Le parc zoologique de Saint-Martin la plaine Depuis plus de 45 ans, l’Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, accueille de nombreux gorilles, tigres, lions et...