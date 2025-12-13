Une très belle initiative dans le Perche.
Une très belle initiative dans le Perche.
Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...
C’est très mignon.
En Afrique du Sud, les mille-pattes draguent à leur manière.
Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...
Une petite centaine de chacals a trouvé refuge dans la baie namibienne de Bakers : ils y chassent exclusivement...
En reconstituant l’attaque du grand requin blanc sur ce surfeur, les spécialistes tentent d’en déterminer la cause.
L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...
Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...
La région du Nord-Kivu, dans l’est du Congo, est l’une des zones les plus instables au monde, mais c’est...
Aux environs de l’archipel d’Hawaï, les baleines à bosses se rassemblent chaque année pour une raison encore méconnue. C’est...
\r\nLes animaux les plus bizarres sur terre vous dévoilent leurs pouvoirs les plus surprenants. L’aye-aye, espèce vivant à Madagascar...
Gabon, Afrique Centrale. Une expérience inédite se prépare : la réintroduction en milieu sauvage de gorilles élevés en captivité....
Un plongeur se retrouve face à une femelle requin-tigre de 4 mètres de long. Il a à peine le...
Le Tigre de Tasmanie, marsupial carnivore, est une espèce disparue depuis 1936. Pourtant, à partir de la découverte de...
Son âge est estimé à environ 190 ans ! Même pour une tortue géante des Seychelles, Jonathan n’est plus...
Deux colobes mâles ? Cette femelle bonobo en fait son affaire ! Il faut parfois prendre des risques pour...
Brian Skerry a la chance de tomber sur un moment privilégié entre deux magnifiques créatures. Les baleineaux, ces jeunes...
Depuis plus de 45 ans, l’Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, accueille de nombreux gorilles, tigres, lions et...
Pénélope, la petite ânesse naine, est destinée à devenir animal de compagnie. Mais entre la séparation avec sa mère...
