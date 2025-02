Documentaire

Rarement observés dans leur milieu naturel, les kangourous arboricoles peuplent les forêts du plateau d’Atherton, en Australie. Ce documentaire dévoile le quotidien de ces maîtres de l’escalade.

Avec son climat tempéré et sa verdoyante forêt tropicale, le plateau d’Atherton, situé au sud-ouest de la ville de Cairns, dans la cordillère australienne, est le dernier refuge du dendrolague de Lumholtz, le plus gros mammifère arboricole du pays, menacé d’extinction par la chasse et la disparition de son habitat. Capables de faire des bonds de 3 à 6 mètres entre les branches ou de se laisser tomber d’une hauteur de 18 mètres sans se blesser, ces kangourous timides et solitaires passent l’essentiel de leur temps dans la canopée. Tourné sur deux années, ce documentaire s’intéresse à la relation d’une femelle avec sa progéniture. D’abord confinée dans la poche de sa mère, aveugle et sans poil, sa fille deviendra rapidement une grimpeuse hors pair. Il lui faudra par ailleurs apprendre à se protéger des prédateurs (pythons, dingos, chiens sauvages…) ou des averses torrentielles et vents féroces qui s’abattent sur la forêt pendant la saison des cyclones.

Documentaire de Geoff Spanner (Australie, 2021, 43mn)

