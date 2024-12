Documentaire

Avec le Cervin, le chocolat et les montres, la race des chiens « Saint Bernard » est sans doute l’un des plus forts symboles de la Suisse et au-delà des Alpes. Ces chiens font partie du patrimoine historique d’un des lieux les plus mythiques du Valais : le Col du grand Saint Bernard, passage plusieurs fois millénaire entre l’Europe du Sud et celle du Nord, situé à plus de 2500m d’altitude. Les chanoines gardent ce lieu exceptionnel hiver comme été dans l’Hospice pour accueillir pèlerins et voyageurs et leur longue histoire a été longtemps liée à celle de ces chiens. Laurent Guillaume vous emmène à la découverte de ces rois des alpages que sont les Saint Bernard, depuis leur premières semaines jusqu’à l’âge adulte, au cœur des paysages impressionnants de l’un des cols les plus célèbres des Alpes. Documentaire réalisé par Hervé Vacheresse