Documentaire

Longtemps isolée du reste du monde, séparée de l’Océanie il y a plus de 85 millions d’années… la Nouvelle Zélande regorge d’espèces endémiques dans le monde animal et végétal. Un véritable laboratoire pour les scientifiques, préservé grâce aux Maoris et à l’harmonie qu’ils entretiennent avec la nature et les éléments.

La préservation de l’environnement est devenue une cause nationale. Aux pieds du Tongariro, elle s’appelle Kiwi. L’oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande est menacé d’extinction.

Dans l’île du sud, c’est un peu la même bataille qui se joue, cette fois avec le Kea. Le seul perroquet des montagnes au monde, lui aussi endémique de la Nouvelle-Zélande.

Dans le nord du pays, cette équation se vérifie une fois de plus dans le milieu sous-marin des Poor Knights Islands.

Trois espèces en danger que Jérôme, Tom et James , que nous suivons dans ce documentaire, travaillent à préserver en tentant de comprendre leurs écosystèmes.

Documentaire : Nouvelle-Zélande – Épisode 2 : Joyaux du pacifique (2018)

Un documentaire de Pierre Belet

