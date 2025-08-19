Documentaire

Depuis plus de 50 ans, la science ne cesse de bouleverser notre perception des animaux. Ceux-ci se révèlent aujourd’hui infiniment plus intelligents, communicants, sensibles que nous le pensions. L’évolution rapide de ces connaissances entre en contradiction avec le sort réservé à beaucoup, réduits parfois à l’état de machines biologiques.

Les animaux ont longtemps été considérés comme des non-hommes ce qui permettait de catégoriser le monde vivant et d’attribuer à l’homme la partie surnaturelle qui peut commander aux oiseaux dans le ciel, aux mammifères sur la terre et aux poissons dans l’eau, nous dit Boris Cyrulnik.

Mais dans les années 60, des femmes et des hommes s’intéressent de plus près aux comportements des animaux et découvrent qu’ils ne sont pas si différents de nous. Faut-il dès lors leur accorder plus de droits ?

Documentaire : Les animaux ont des droits

Réalisation : Martin Blanchard

