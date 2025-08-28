Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des piranhas dévorent une proie Lorsqu’un banc de piranhas frénétiques fait une nouvelle victime, ils se jettent à corps perdu dessus et l’eau se...

Documentaire L’orque, redoutable superprédateur à sang chaud Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.

Documentaire L’incroyable langage des dauphins Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de...

Documentaire Le faucon pèlerin, animal le plus rapide du monde Si le pigeon peut espérer s’en sortir lors d’une attaque horizontale, il n’a aucune chance lors d’un plongeon. Images...

Documentaire La grand-mère des calaos Pilai Poonswad est appelée affectueusement la « grand-mère des calaos » par la communauté scientifique internationale. Depuis plusieurs années,...

Documentaire Connaissez-vous vraiment les mammifères marins ? Ce monde est le royaume des abysses – le plus vaste habitat de notre planète. Pourtant, certains mammifères marins...

Documentaire Les yeux surpuissants de la crevette-mante Ce crustacé est capable de percevoir les infrarouges, les ultraviolets, et même la lumière polarisée linéaire ou ondulée.

Documentaire Requins de nos côtes Comme beaucoup de plongeurs, Vincent est tombé sous le charme … d’un squale ! Pour cela il n’a pas...

Documentaire Pour chasser les dauphins, ces orques ont une technique redoutable ! Un couple d’orques est en maraude. Ces grandes prédatrices des mers ne sont pas intéressées par les sardines, ce...

Documentaire Des canidés alliés pour lutter | Chats et chiens sauvages Capables de se coordonner et de travailler en meutes, les canidés sauvages se révèlent être de redoutables prédateurs, qui...

Conférence Ton chien veut mordre tout le monde ? Nous allons dans cette conférence observer les enjeux d’agressivité chez le chien. L’agressivité est un définit par plusieurs comportements,...

Documentaire Le bison | Les animaux sauvages d’Europe Riche d’une multitude de forêts, mers et parcs nationaux, l’Europe offre à sa faune la plus sauvage des paysages uniques...

Documentaire Koko le gorille et son chaton Koko est un gorille célèbre : il parle un peu la langue des signes. Et il aime les chatons.

Documentaire Quels sont les animaux les plus dangereux pour l’homme La nature est un écosystème complexe où l’homme cohabite avec une diversité d’espèces animales. Toutefois, parmi cette vaste faune,...

Documentaire Planète revisitée Ils vont passer trois jours en autonomie, au cœur d’une forêt inaccessible par la route, avec un objectif :...

Documentaire Le berger allemand, ce chien racé et harmonieux Ce chien racé et harmonieux possède un flair ultra-sensible. Il bénéficie des compétences naturelles de sa race, développées par...

Documentaire La fin des dinosaures Comment la domination des dinosaures sur la planète Terre a-t-elle pris fin ?

Documentaire Pieuvre VS. murène, la chasse aux crabes Au large du Brésil, une population de pieuvres communes a appris à profiter de la marée descendante pour attraper...