Après l’avoir remise en liberté et avoir passé des années à l’observer, les soigneurs hésitent sur la conduite à adopter.
Lorsqu’un banc de piranhas frénétiques fait une nouvelle victime, ils se jettent à corps perdu dessus et l’eau se...
Ce cétacé de dix tonnes combine attaques surprises et puissance phénoménale, au grand dam des otaries de Steller.
Haut niveau d’intelligence, structure sociale et comportement complexes, écholocation – les dauphins ne cessent de nous intriguer et de...
Si le pigeon peut espérer s’en sortir lors d’une attaque horizontale, il n’a aucune chance lors d’un plongeon. Images...
Pilai Poonswad est appelée affectueusement la « grand-mère des calaos » par la communauté scientifique internationale. Depuis plusieurs années,...
Ce monde est le royaume des abysses – le plus vaste habitat de notre planète. Pourtant, certains mammifères marins...
Guidés par leur odorat et motivés par l’instinct de reproduction, les saumons doivent braver bien des dangers.
Ce crustacé est capable de percevoir les infrarouges, les ultraviolets, et même la lumière polarisée linéaire ou ondulée.
Comme beaucoup de plongeurs, Vincent est tombé sous le charme … d’un squale ! Pour cela il n’a pas...
Un couple d’orques est en maraude. Ces grandes prédatrices des mers ne sont pas intéressées par les sardines, ce...
Capables de se coordonner et de travailler en meutes, les canidés sauvages se révèlent être de redoutables prédateurs, qui...
Nous allons dans cette conférence observer les enjeux d’agressivité chez le chien. L’agressivité est un définit par plusieurs comportements,...
Riche d’une multitude de forêts, mers et parcs nationaux, l’Europe offre à sa faune la plus sauvage des paysages uniques...
Koko est un gorille célèbre : il parle un peu la langue des signes. Et il aime les chatons.
La nature est un écosystème complexe où l’homme cohabite avec une diversité d’espèces animales. Toutefois, parmi cette vaste faune,...
Ils vont passer trois jours en autonomie, au cœur d’une forêt inaccessible par la route, avec un objectif :...
Ce chien racé et harmonieux possède un flair ultra-sensible. Il bénéficie des compétences naturelles de sa race, développées par...
Comment la domination des dinosaures sur la planète Terre a-t-elle pris fin ?
Au large du Brésil, une population de pieuvres communes a appris à profiter de la marée descendante pour attraper...
Les grenouilles peuvent dévorer vivantes des proies bien plus grosses qu’elles, produire de l’antigel pour survivre à des températures...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site