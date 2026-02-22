En Afrique du Sud, des moutons tiennent compagnie aux rhinocéros et ça fait du bien à tout le monde !
Chaque nuit, les dix millions de chauves-souris avalent des quantités astronomiques de fruits, qu’elles laissent tomber dans une autre...
Le toucan, oiseau emblématique des forêts tropicales, fascine par ses couleurs éclatantes et son imposant bec. Originaire d’Amérique centrale...
L’araignée sicarius est spécialisée en embuscades, mais c’est aussi un mets de choix pour ce marsupial en quête d’un...
En Patagonie, une otarie 100 fois plus grosse attaque des gorfous.
Discret, nocturne et souvent aperçu au détour d’un jardin ou d’un chemin de campagne, le hérisson suscite autant de...
Le mâle tortue mauresque est parfois un peu lourd…
Carlins, chihuahuas et bouledogues sont des races de chiens très recherchées, mais ces quadrupèdes sont souvent atteints de maladies...
Nous allons dans cette conférence observer les enjeux d’agressivité chez le chien. L’agressivité est un définit par plusieurs comportements,...
L’apprentissage de la propreté chez un chat est une étape essentielle pour son bien-être et celui de son propriétaire....
Qu’est-ce qu’un parasite ? On se l’imagine rampant, gluant, bref, tout sauf appétissant ! Pourtant, ce petit squatteur a pour spécialité...
L’ibis est un oiseau fascinant qui suscite la curiosité de nombreux passionnés de la nature. Avec leurs becs longs...
Une très belle initiative dans le Perche.
Anne Ménatory a hérité de son père une infinie passion pour les loups : elle poursuit inlassablement des observations...
C’est l’histoire d’une lutteuse unique au monde, la vache d’Hérens, mais aussi de l’incroyable travail des femmes et des...
Lorsqu’il s’agit de vitesse dans le règne animal, certains oiseaux se distinguent par leurs capacités impressionnantes. Le détenteur du...
Les chiens Rin-tin-tin, Lassie, Beethoven, l’orque Willy le porcelet Babe et bien d’autres animaux ont rejoint depuis longtemps le...
Pour voir les autres épisodes de la série, c’est ici: https://www.youtube.com/watch?v=3EXEYcegxcw&list=PL_UdcBNXOqTo5HERGaVlD-rTJ8gVD0GkO Les insectes ont beau être tout petits, ils...
Un jeune léopard qui n’a jamais chassé seul doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère,...
Les dragons de Komodo, ces fascinants reptiles dont les légendes ne cessent de s’étoffer, sont l’un des trésors les...
Avec des températures qui atteignent -20°, ce primate n’a plus qu’une seule solution pour ne pas mourir de froid...
