Aux portes de Bordeaux, les sangliers s’invitent en ville. Entre inquiétude, dégradations et débats politiques, une équipe du CNRS enquête sur leur présence : où passent-ils ? Pourquoi s’installent-ils ? Et comment coexister sans conflit ? Une immersion au croisement de la géographie, de l’écologie… et de la vie urbaine.