En 1995 au Balouchistan, zone semi-désertique qui occupe le centre-ouest du Pakistan, guerres tribales et conflit interdisent l’accès à la région. Pourtant, une expédition obtient l’accord et la protection des guerriers de Nawab Akbar Khan Bugti, les “tigres du Balouchistan”, pour effectuer une mission de prospection paléontologique. D’anciens textes sur cette zone non explorée depuis 1910 laissaient envisager de potentielles découvertes majeures. Une expédition en autosuffisance alimentaire et sanitaire dans des conditions de vie hostiles débute. C’est le point de départ d’une longue aventure qui conduira à la découverte retentissante de centaines de fossiles de vertébrés dans plusieurs gisements. Des ossements de mammifères, reptiles et poissons vont être récoltés dont ceux du plus grand mammifère terrestre qui ait jamais été découvert et signalé pour la première fois en 1908, le Baluchitherium, un rhinocéros géant pouvant atteindre 8 m de long. Récit d’une aventure bien réel et hors norme aux résultats d’une portée internationale.