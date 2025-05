Documentaire

Chan, le vieux dauphin rose, nage avec élégance à la recherche de nourriture. Un poisson-chat ne lui échappera pas… Au bord de la rivière, c’est l’heure d’une pêche fructueuse pour les jabirus, hérons et tantales

Bora, une femelle dauphin rose, évolue avec tranquillité au milieu des piranhas. Kim et Balam jouent sous l’oeil attentif de leur mère. Balam, le plus intrépide et le plus curieux, tente l’ascension d’un tronc, leurs jeux se poursuivent jusqu’à épuisement