Documentaire



Paris Hilton a fait de cette boule de poils un accessoire de mode, un must dans les comédies hollywoodiennes. Et depuis peu, le furet a conquis l’Hexagone. il y en aurait aujourd’hui un million dans les familles françaises. Il faut dire que l’animal est craquant, avec sa tête de dessin animé. Très joueur, câlin, il est aussi facile à vivre car il peut dormir 20 heures par jour et vivre dans sa cage. Des passionnés se sont lancés dans la fabrication d’accessoires plus extravagants les uns que les autres : harnais personnalisés, hamacs et même bonnets pour furets. Découverte d’un nouvel animal de compagnie très fashion. Documentaire de Noria Yatim-Kaf.