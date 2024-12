Documentaire

Pauline a 6 ans et passe ses vacances dans la ferme de son oncle et de sa tante. Pauline découvre les animaux de la ferme et leurs petits ! Ce programme, plein de soleil, est à la fois distrayant et éducatif : à travers les yeux d’un enfant de la ville, nous découvrons la vie étonnante, mais authentique d’une ferme avec des animaux et leurs bébés. Pour Pauline chaque tâche quotidienne est une nouvelle aventure. Elle donne à manger aux poules, aide à ramasser les oeufs, apprend à traire les vaches et amène l’ânon et l’anesse au pré… Elle surveille le premier bain des canetons, apprend à faire le fromage de chèvre et observe la tonte des moutons en protègeant un agneau dans ses bras.