500 macaques sont isolés sur une petite île des Caraïbes depuis 70 ans : comment se sont-ils organisés pour vivre ensemble ?

Guerres de clans, discrimination, abus de pouvoir mais aussi gestes maternels, comportements solidaires, respects de règles sociales : une société des singes s’est constituée, pour le pire et pour le meilleur.

Trois scientifiques renommés – une psychologue, un généticien et un biologiste de l’évolution – étudient minutieusement ces primates des Caraïbes pour comprendre les racines de notre être social… et nous aider, peut-être, à penser une société humaine plus altruiste.

Documentaire : Primates des Caraïbes

Réalisation : Jean-Christophe Ribot

