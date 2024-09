Documentaire

Le Cameroun avait autrefois la plus forte économie d’Afrique subsaharienne, mais à la fin des années 1990 la baisse du prix des produits d’exportation comme le café et le cacao ont fortement touché la population. La dévaluation du franc CFA a mené le pays vers une crise économique sans précédent conduisant la population vers des émeutes de la faim qui ont fait a la fin de l’hiver 2008 une trentaine de morts a l’issue d’affrontements contre les forces de l’ordre. La population s’est tournée vers la forêt qui donnait sans s’épuiser, mais elle a aujourd’hui atteint ses limites à cause d’une généralisation de la consommation de viande de brousse moins chère que la viande d’élevage. Ce film traite de la chaîne alimentaire au Cameroun, où nous suivons tour à tour un braconnier qui part en brousse pour trouver de la viande afin de nourrir sa famille, nous suivons également une brigade anti-braconnage lors d’interpellations et d’opérations de prévention. C’est dans ce contexte que Patricia se bat pour la protection des chimpanzés, depuis plus de 10 ans pour sauver une espèce. Elle récupère les bébés orphelins et reconstitue des clans dans la jungle, en plein territoire braconnier. Les Camerounais qui ont faim se tournent tout simplement vers une forêt qui a toujours donné sans s’épuiser, mais ces temps sont révolus. L’explosion démographique aidant, les ressources s’épuisent et les populations saines d’animaux en souffrent beaucoup.