L’éléphant, le rhinocéros et l’hippopotame sont les plus gros mammifères terrestres. Ils sont très différents les uns des autres et n’appartiennent pas à la même famille pourtant quelque chose les rapproche : ce sont tous les trois des végétariens non-ruminants qui sont apparus avant les ruminants. Alors que ces derniers se sont développés dans des écosystèmes qui leur sont spécifiques, les géants végétariens ont gardé un comportement généraliste et exploitent un vaste éventail d’habitats.

Une stratégie indispensable pour couvrir les besoins alimentaires de leur énorme masse.

Auteurs: Jean-Marc DAUPHIN