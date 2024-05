Documentaire



On estime que 25 couples reproducteurs de faucons pèlerins vivent à New York, où les ponts et les gratte-ciels ressemblent aux falaises qui constituent leur habitat naturel. Cette cohabitation entre les faucons pèlerins et les citadins new-yorkais est fascinante à plusieurs égards. D’une part, elle souligne la capacité des espèces animales à s’adapter aux changements environnementaux induits par l’activité humaine. D’autre part, elle offre aux habitants de la ville une opportunité unique d’observer la vie sauvage dans un contexte urbain.

La présence des faucons pèlerins à New York n’est pas sans défis. La pollution lumineuse, le bruit incessant et la densité humaine peuvent perturber leur comportement naturel et leur capacité à se reproduire avec succès. De plus, les risques de collision avec les vitres des gratte-ciels constituent une menace pour ces oiseaux en vol.