Cette lionne affamée attend 4 petits. Quand il faut manger pour 5, un buffle est une proie idéale.
Les chats ne cessent de nous surprendre. Derrière leurs airs mystérieux et leurs siestes interminables se cachent des comportements...
Des experts pensent que le cou des girafes a évolué pour devenir une arme. Il grandit tout au long...
A part dans un film Disney où il est un cuisiner de haut vol, il a bien mauvaise presse,...
Souvent sous-estimés, les animaux lents ont su s’adapter aux milieux les plus variés partout dans le monde. Du paresseux...
Leurs pattes palmées, leurs oreilles refermables et leur dense fourrure sont autant de caractéristiques qui en font un animal...
Les fourmis ont colonisé la plupart des milieux terrestres. Présentes toute l’année et en grand nombre, leur diversité de...
L’apprentissage est plus compliqué que prévu pour les lionceaux.
L’art et la littérature sont peuplés de figures équines qui nous fascinent et nous façonnent. D’où vient cet imaginaire,...
Comptant l’une des plus importantes réserves de reptiles au monde, l’Australie abrite aujourd’hui plus de cent-quarante espèces de serpents....
La professeur Alain Dejean et son équipe effectuent une mission de trois mois en Guyane Française pour en savoir...
C’est à la campagne que nous retrouvons Charlotte Dekoker. La destination du jour : Rambouillet, dans les Yvelines, au...
Il y a une vingtaine d’années, le vautour avait quasiment disparu d’Europe. Grâce à des campagnes de réintroduction, vautours...
Ce documentaire retrace la longue et trépidante histoire du cheval Arabe, révélant la relation particulière qu’il a pu tisser...
Une femelle pour 10 mâles, faut pas se louper
Qui est le frêle David parmi les gigantesques éléphants de mer et les orques colossaux ? C’est David Reichert,...
Janis Carter est une primatologue hors du commun. En Gambie, elle a vécu seule sur une île avec un...
Apparu en Amérique du Nord il y a 45 millions d’années, le dromadaire était depuis 2000 ans le symbole...
Zoom sur trois dinosaures très différents, tous carnivores, pour comprendre comment ils chassaient et tuaient leurs proies et, parfois,...
Le Cameroun avait autrefois la plus forte économie d’Afrique subsaharienne, mais à la fin des années 1990 la baisse...
Le zèbre, cet animal à la belle robe rayée de noir et blanc, est devenu une espèce en voie...
