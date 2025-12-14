En reconstituant l’attaque du grand requin blanc sur ce surfeur, les spécialistes tentent d’en déterminer la cause.
En Afrique du Sud, les mille-pattes draguent à leur manière.
Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...
Une petite centaine de chacals a trouvé refuge dans la baie namibienne de Bakers : ils y chassent exclusivement...
Une très belle initiative dans le Perche.
L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...
Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...
La technique est bien présente.
9 cerveaux, 3 cœurs, 8 bras, des yeux gigantesques et une intelligence hors norme, voici des êtres que l’on...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Le poisson-grenouille strié a plus d’un tour dans son sac…
Ce couple a une passion commune originale !
Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...
Si de nombreux chevaux de courses terminent leur carrière tranquillement au pré, certains propriétaires souhaitent leur offrir une seconde...
Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...
La solution à ce problème : par une méthode simple et efficace proposée par Bruno Legrand, spécialiste reconnu et...
Sans pattes, comment les serpents font-ils pour avancer ? A quoi leur sert la langue fourchue qu’ils agitent tout...
Depuis fort longtemps, le requin, occupe une place importante dans notre imaginaire. Chez nous, en occident, il est souvent...
Sur des commentaires dits par Pierre Arditi, quelque part dans l’immense écrin de la forêt amazonienne, un jeune agouti...
C’est sur la côte Ouest des Etats-Unis, et plus précisément en bordure de la petite ville de West Yellowstone...
Avec un chien guide, le quotidien des déficients visuels peut grandement être amélioré. Véritable animal de compagnie et surtout...
Selon les lois de la biologie, le guépard devrait déjà être déclaré espèce éteinte en raison de son taux...
