Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Cette chenille-champignon tibétaine qui vaut plus chère que l’or ! Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...

Documentaire Ruse et opportunisme : la survie des chacals sur la Côte Une petite centaine de chacals a trouvé refuge dans la baie namibienne de Bakers : ils y chassent exclusivement...

Documentaire Ils recueillent les chevaux maltraités Une très belle initiative dans le Perche.

Article Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux ? L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...

Documentaire Respect ! Elles sauvent les animaux maltraités Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...

Podcast L’intelligence des céphalopodes 9 cerveaux, 3 cœurs, 8 bras, des yeux gigantesques et une intelligence hors norme, voici des êtres que l’on...

Documentaire Le poisson-grenouille est une belle fripouille Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Le poisson-grenouille strié a plus d’un tour dans son sac…

Documentaire Pourquoi les éléphants de mer sont-ils les meilleurs plongeurs ? Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...

Documentaire Neptune Collonges : le champion de courses d’obstacles se reconvertit dans le dressage Si de nombreux chevaux de courses terminent leur carrière tranquillement au pré, certains propriétaires souhaitent leur offrir une seconde...

Documentaire Une cohabitation difficile entre l’éléphant et l’Homme Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...

Documentaire Comment devenir un bon maître pour son chien ? La solution à ce problème : par une méthode simple et efficace proposée par Bruno Legrand, spécialiste reconnu et...

Documentaire C’est pas sorcier – Serpents, des reptiles qui ont du charme Sans pattes, comment les serpents font-ils pour avancer ? A quoi leur sert la langue fourchue qu’ils agitent tout...

Documentaire Mythes et légendes sur le requin Depuis fort longtemps, le requin, occupe une place importante dans notre imaginaire. Chez nous, en occident, il est souvent...

Documentaire Un bébé tapir en Amazonie : comment vivre dans la jungle ? Sur des commentaires dits par Pierre Arditi, quelque part dans l’immense écrin de la forêt amazonienne, un jeune agouti...

Documentaire Le loup, retour à Yellowstone C’est sur la côte Ouest des Etats-Unis, et plus précisément en bordure de la petite ville de West Yellowstone...

Documentaire L’importance du chien guide pour les déficients visuels Avec un chien guide, le quotidien des déficients visuels peut grandement être amélioré. Véritable animal de compagnie et surtout...