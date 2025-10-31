Ressources Dans la même catégorie

Article Ces choses que vous ignorez sur le putois Le putois, un petit mammifère de la famille des mustélidés, est souvent méconnu du grand public. On le confond...

Documentaire Ce magnifique requin a une couleur et des motifs uniques C’est la première fois que les scientifiques tombent sur un tel spécimen et ils décident de le baptiser « Zombie ».

Documentaire Lions et hyènes se disputent une carcasse de gnou Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...

Documentaire Cette kayakiste raconte comment elle s’est fait attaquer par un barracuda Les attaques du barracuda sont fulgurantes, d’autant plus que ce prédateur marin peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long...

Documentaire Cet homme raconte comment il s’est fait attaquer par un coyote en pleine nuit Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...

Documentaire Deux ombres communs se battent pour féconder les œufs d’une femelle Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...

Documentaire Première chasse chaotique d’une jeune hyène Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...

Documentaire Le colobe guéréza, un primate unique qui ne possède pas de pouce Cela n’empêche pas ces primates d’être de formidables grimpeurs, qui peuvent d’ailleurs faire des bonds de 15 mètres.

Documentaire Le loup face aux Vosges : une cohabitation possible Le loup est officiellement réapparu dans le massif en 2011. Une nouvelle qui réjouit autant qu’elle effraie. Avec le...

Documentaire Humanima : cinéaste des profondeurs Suivez le caméraman sous-marin Mario Cyr dans le golfe du Saint-Laurent alors qu’il poursuit sa quête du requin du...

Documentaire Les lévriers n’ont pas d’odeur Qu’il pleuve ou qu’il vente, Michèle et Jean-Marie entraînent tous les jours leur champion. Leur animal de compagnie c’est...

Documentaire Des foyers sur mesure – Constructions animales Édifier des maisons modulables et évolutives n’est pas un savoir-faire strictement humain ! Le rat des moissons tisse un nid...

Article L’allaitement artificiel du chaton Parfois, il arrive qu’un chaton soit séparé de sa mère peu de temps après sa venue au monde. Le...

Documentaire Ce bébé babouin orphelin va être réintroduit dans la nature Le centre de réhabilitation pour la vie sauvage en Afrique du Sud accueille des bébés babouins orphelins dans l’objectif...

Documentaire La civelle, l’or blanc de la Gironde Les fortes marées sont propices à la pêche massive de la civelle. Cet alvin, surnommé l’or blanc de la...

Documentaire La vipère du Gabon, plus grosse vipère au monde La vipère du Gabon peut peser jusqu’à 8 kilos. Le venin qu’elle relâche en une morsure est assez puissant...

Documentaire Un crocodile attrape un gnou mais se fait chasser par des hippopotames Sans l’intervention du maître des lieux, les deux reptiles auraient bien pu noyer le gnou avant d’en faire leur...