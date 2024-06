Documentaire



Les hippopotames font partie des animaux les plus dangereux d’Afrique mais c’est en Colombie, à plusieurs milliers de kilomètres de leur habitat naturel, qu’ils posent aujourd’hui particulièrement problème. Le baron de la drogue Pablo Escobar avait fait importer quatre de ces animaux en avion pour peupler son zoo privé. Après sa mort, les hippopotames ont retrouvé leur liberté, et celle de se reproduire allègrement. Des biologistes mènent à présent une campagne acharnée contre ces gigantesques intrus qui menacent la flore, la faune et de plus en plus souvent la population locale.