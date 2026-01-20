Conférence

Connaissez-vous le narval, surnommé « la licorne des mers » ? Le narval, surnommé « la licorne des mers », est une créature emblématique de l’Arctique. Nicolas Dubreuil et Olivier Adam partagent leurs découvertes sur cet animal mystérieux après une expédition au Nord du Groenland.

Le narval est entouré de mystères et de légendes. Nicolas Dubreuil et Olivier Adam révèlent les secrets de cet animal, de sa fameuse incisive à ses comportements en milieu arctique.

Les relations entre les Inuits et les narvals sont complexes et enrichissantes. Cette conférence explore ces interactions et la place du narval dans la cosmogonie polaire inuit.

Les narvals sont confrontés à de nombreux défis environnementaux. Le changement climatique et les activités humaines menacent leur habitat. Nicolas Dubreuil et Olivier Adam partagent leurs observations et leurs efforts pour préserver cette espèce fascinante.