Ressources Dans la même catégorie

Article Pourquoi et comment ont disparu les dinosaures ? Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....

Documentaire Petit animal mais grand danger : le problème des lapins en Australie Quand ils sont arrivés en Australie, les colons européens ont rapporté des animaux et plantes. En 200 ans, les...

Article Identifier les cauchemars chez les chiens : devez-vous les réveiller ? Observer son compagnon à quatre pattes en train de dormir peut être une expérience fascinante. Les chiens, tout comme...

Documentaire Requin Baleine : rencontre avec le plus grand poisson du monde ! Des requins-baleines de 18 mètres sont devenus des attractions touristiques aux Philippines. L’activité a enrichi un village de pêcheurs,...

Article Pourquoi les chiens remuent la queue ? Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme, et leur comportement est un sujet d’intérêt pour...

Article Pourquoi les perroquets sont-ils capables d’imiter la voix humaine ? Les perroquets sont des créatures fascinantes, non seulement pour leur plumage coloré et leur intelligence, mais aussi pour leur...

Documentaire Rencontre spectaculaire avec le jaguar au Brésil L’animal est silencieux, on n’entend guère que le froissement des feuilles lorsque le guide devine sa présence, puis plus...

Documentaire Sur le fil : ces insectes qui produisent des toiles ! Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...

Documentaire Le varan de Komodo Le Dr. Sastrawan est une sommité en matière de varans de Komodo, l’espèce la plus grande et la plus...

Documentaire Jurassic Fight Club – 5/12 – Le tueur des mers profondes Le Megalodon, un cousin de notre actuel grand requin blanc mesurant près de quinze mètres de long, s’attaque...

Documentaire Combat de wapitis impressionnant À chaque fois, c’est la même chose au parc de Yellowstone…

Documentaire Le cochon sauvage, un envahisseur (1/2) Introduit en 1774, le cochon sauvage est un des animaux les plus nuisibles en Nouvelle-Calédonie puisqu’il cause de graves...

Documentaire Une forteresse de fourmis attaquée par une armée ! En Australie, la forteresse des fourmis tisserandes est attaqué par une armée de fourmis ennemies.

Documentaire Le jeu du chat et de la souris A force de côtoyer les animaux familiers, nous croyons les connaitre mais comment se comportent-ils à l’abri du regard...

Documentaire Le lycaon : règne sanglant La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Article La harpie féroce, redoutable chasseuse des cieux La harpie féroce, également connue sous le nom de harpie d’Amérique, est l’un des rapaces les plus impressionnants et...

Conférence Le carabe, l’ami des jardiniers et des cultivateurs Les coléoptères carabiques sont des insectes communs des paysages agricoles. L’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes étudie ces...

Documentaire Le zèbre Dans le nord du Kenya, le Dr. Dan Rubenstein se bat pour sauver le zèbre Grevy de l’extinction.

Documentaire Voie de l’amour L’histoire du moine Ambroise devenu ami de la louve Alfa et d’autres animaux sauvages.