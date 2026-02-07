Documentaire

Isolés sur une île des Caraïbes, 500 macaques se sont organisés socialement pour vivre ensemble. Ils vivent dans une société très hiérarchisée, où un chef domine sur l’ordre social.

Comment devient-on chef chez les macaques ? Chez les deux primates dominants, deux stratégies se distinguent. L’un use de son charisme et du lien social pour gagner en popularité, tandis que l’autre préfère faire régner la peur et la violence. Quelle stratégie se révélera la plus efficace ?

Documentaire : PRIMATES DES CARAÏBES

Un documentaire de Jean-Christophe Ribot

