Les lapins tapent de la patte pour communiquer, et ce comportement, qui peut sembler anodin, porte en réalité plusieurs...
Le géocoucou, il n’est pas qu’un personnage de dessin animé, il existe vraiment. Et il peut courir, si vite...
Les animaux sauvages n’ont plus de secrets pour Jacinthe Bouchard, une spécialiste du comportement animalier. Depuis plusieurs années, cette...
Les dinosaures ont beau appartenir à un passé lointain, ils n’ont jamais cessé de nourrir la curiosité collective. Chaque...
Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes-nous trop égocentrés de le penser ? C’est un comportement social...
Marlice Van Vuuren secourt les guépards abandonnés et leur apprend à chasser. Images tirées du documentaire « One Strange Rock ».
Pas le meilleur endroit pour une balade… Dans la province du Manitoba, au Canada, les couleuvres rayées se rassemblent...
Beaucoup de gens confondent manchots et pingouins, mais ces deux oiseaux appartiennent à des familles bien distinctes et présentent...
Partez à la rencontre des 5 à 6 millions de pêcheurs en France, mais aussi en Guyan et sur...
Logique, émotions, conscience de soi… : des études récentes révèlent chez les poissons de surprenantes capacités. Aux côtés de...
La forêt d’Ifrane est la plus belle forêt de cèdres du Maroc. C’est aussi le royaume des singes magot....
Aux Etats-Unis, dans le Nevada, un étalon noir remet en cause la domination d’un étalon blanc.
Ils vont passer trois jours en autonomie, au cœur d’une forêt inaccessible par la route, avec un objectif :...
Des renards dans la métropole parisienne? Partons les découvrir avec Xavier Japiot, expert naturaliste à la Ville de Paris....
Leur seule présence engendre des peurs paniques chez les nageurs ou les surfeurs.rnAucun doute, le requin est une parfaite...
Petit mais costaud, le Yorkshire Terrier ne cesse de surprendre. Derrière son allure élégante et son format mini se...
Le Cobra, seigneur du désert : le Cobra d’Égypte, le Cobra en chasse, un couple de Cobras, l’accouplement, les...
Pour fuir ses agresseurs, la pieuvre a la capacité de changer de couleur et de texture de peau. Ce...
Comment faire « jouer » un animal ? Rencontre avec des animaux pas comme les autres !
Une douzaine de clans se partagent ce territoire, rendant très périlleuse la traversée des troupeaux.
