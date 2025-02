Documentaire

Les rayures noires et blanches des zèbres sont bien plus qu’un simple motif esthétique. Elles jouent un rôle fondamental dans leur survie et leur adaptation à l’environnement. L’une des hypothèses les plus largement admises est qu’elles servent à dissimuler les zèbres aux yeux de leurs prédateurs. Lorsqu’un troupeau se déplace, l’alignement des rayures crée une illusion d’optique qui perturbe la perception des lions et des hyènes, rendant difficile la distinction d’un individu précis dans la masse.

Mais ce camouflage dynamique n’est pas leur seul avantage. Des études ont également démontré que les rayures des zèbres régulent leur température corporelle en favorisant des courants d’air à la surface de leur peau, ce qui leur permet de mieux supporter la chaleur intense des savanes africaines. De plus, ces motifs distinctifs dissuadent les mouches tsé-tsé et autres insectes piqueurs, qui sont moins attirés par les surfaces rayées que par les couleurs unies. Cette protection contre les parasites est essentielle, car ces insectes peuvent transmettre des maladies graves.

Enfin, les rayures auraient aussi une fonction sociale. Chaque zèbre possède un motif unique, ce qui faciliterait la reconnaissance entre individus au sein du groupe. Cela renforce les liens sociaux et contribue à la cohésion du troupeau. Ainsi, loin d’être un simple caprice de la nature, ces rayures sont une véritable stratégie évolutive, perfectionnée au fil des générations pour assurer la survie de ces animaux emblématiques de la savane.