Documentaire

L’étude du comportement animal laisse très peu de place aux explications d’ordre émotionnelles. On présente plutôt les sentiments chez les animaux comme des explications fonctionnelles du comportement face à une situation donnée. Cette notion d’émotion a tout simplement été passée sous silence, notamment dans les années 60, à l’apogée de l’expérimentation animale, puisqu’il était plus facile de priver les animaux de sentiments, notamment la tristesse et la souffrance, afin de pouvoir procéder sans culpabilité à toutes sortes de tests. Reconnaître des sentiments aux animaux implique certaines obligations morales…Les choses sont toutefois en train de changer… et de nombreux scientifiques qui étudient le comportement des animaux travaillent de plus en plus en tenant compte de ces émotions. D’ailleurs comment saurait-il en être autrement puisqu’il faut bien, pour comprendre un comportement, le comparer à une situation déjà vue quelque part, déjà comprise. Et quelle autre situation serait plus à même de nous aider à comprendre un comportement si ce n’est notre propre expérience, notre propre comportement et nos propres émotions… Documentaire réalisé par Keebe Kennedy