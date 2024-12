Documentaire

Les hyènes brunes, l’une des espèces les plus rares avec seulement 8 000 individus restants, ont trouvé refuge sur la Skeleton Coast en Namibie, une terre inhospitalière où survivre est un défi constant.Strandwolf, un jeune mâle, explore cet environnement dangereux, affrontant léopards, charognards et conditions extrêmes. Connues pour leurs « chaussettes » rayées et leur pelage hirsute, les hyènes brunes sont indépendantes, mais solidaires au sein de leur clan, soutenant les petits dans leur croissance.Strandwolf apprend à chasser les otaries et à se nourrir de charognes, adaptant ses stratégies face aux chacals et autres prédateurs. Sa quête incarne la résilience et l’adaptation, avec pour devise : s’adapter ou mourir.

Réalisation: Julien Naar