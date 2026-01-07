La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Majestueuse, imposante et parfois franchement déconcertante, l’autruche d’Afrique est bien plus qu’une simple curiosité de la nature. Cet oiseau,...
Après avoir passé plusieurs semaines sans boire, le dromadaire est capable d’avaler 110 litres d’eau en une dizaine de...
Victime de la chasse intensive, le phoque gris avait failli disparaître il y a une quarantaine d’années. Aujourd’hui, son...
En Australie, Emily Small recueille les wombats au Goongerah Wombat Orphanage.
Crabe VS poulpe VS murène, la poursuite infernale !
Une meute de loups attaque un troupeau de bisons !
Il y a très longtemps, les ancêtres des Mnongs, ethnie des Hauts Plateaux du Vietnam, inventèrent une technique de...
Il était une fois le Chat, est un documentaire qui raconte l’histoire de cet animal devenu domestique aujourd’hui, mais...
Insectes, chiroptères, rapaces, mammifères terrestres, comment vivent-ils la nuit ? Les lumières artificielles ont-elles aussi des incidences sur la...
Le long des côtes sauvages de Bretagne, où l’Atlantique vient s’écraser contre d’imposantes falaises, un spectacle naturel intemporel se...
\r\n\r\nLe film Océans vous avait fasciné ? Vous pensiez ne jamais revoir les fonds marins de cette manière ?...
Les animaux miniatures ont la cote: hérissons, lémuriens, gerbilles, mini chiens. Depuis des mois, on se les arrache et...
Le déclassement du loup au sein de la convention de Berne, désormais « protégé » et non plus « strictement protégé », ravive...
Certains animaux n’hésitent pas à s’aventurer dans des milieux qui ne leur sont pas familiers. Tourné en Argentine, dans la baie...
Les springboks sont rapides et agiles, mais quand on est pourchassé par un guépard, ce n’est pas toujours suffisant.
Dans le sud de la République Dominicaine, près de la frontière haïtienne, s’étend un immense lac d’eau salée, le...
Abeilles, sangsues, ces animaux peuvent nous soigner.
Héritiers directs ou indirects des dinosaures, les oiseaux se sont différenciés en une vingtaine de familles que les anatomistes...
L’homme n’est pas le seul animal doté d’une communication complexe : les animaux échangent de mille façons depuis la nuit...
