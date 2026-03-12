Parfois, sous l’eau, c’est un peu bizarre.
Parfois, sous l’eau, c’est un peu bizarre.
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Le grand requin blanc demeure l’un des rares prédateurs marins que l’homme n’a jamais réussi à maintenir en captivité...
En restant dans un grand groupe, les lièvres arctiques rendent la tâche ardue pour les loups, qui n’ont pas...
Sur l’île d’Evengué, au Gabon, Nicholas Bachand partage sa vie avec de jeunes gorilles orphelins. Son défi quotidien est...
Un million de faucons de l’Amour se rassemblent chaque année dans une vallée du Nord-Est de l’Inde, dans un...
Accueillir un chat au sein de son foyer est une expérience source de joie et de complicité inégalée. Pourtant,...
Ce jeune paralititan se trouve dans une situation particulièrement effrayante : il est coincé entre deux prédateurs géants, un...
En Malaisie, sur le mont Kinabalu, un toupaye a conclu un pacte pour le moins étonnant avec une plante...
Dans la cité-État de Singapour, il n’est pas rare de voir le prix d’un oiseau chanteur dépasser celui d’une...
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Le Pays de Galles, langue de terre verte qui dessine l’Ouest de la Grande-Bretagne, compte onze millions de moutons....
La civelle est devenue très menacée par la surpêche. Le braconnage, les clients asiatiques et les plats à base...
Si ces géants des mers sont considérés comme des animaux pacifiques, leurs comportements changent radicalement lorsqu’il s’agit de trouver...
Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...
Un Edmontosaurus (un grand dinosaure herbivore à bec de canard) doit affronter un groupe de Dromaeosaurus. Ces derniers...
Legadema est séparée de sa mère et doit chasser pour survivre, mais un singe est une proie difficile.
Juan Lopez, biologiste passionné et explorateur de sons, nous entraîne au cœur d’une symphonie naturelle méconnue : celle des...
Les hippocampes, ces créatures marines mystérieuses et captivantes, suscitent depuis longtemps l’intérêt des scientifiques et des passionnés de la...
Nos chasseurs de pythons, Greg Graziani, Shawn Heflick et Michael Cole, partent en mission aux quatre coins de la...
Avec plus d’un million de visiteurs chaque année, ses sites touristiques sont parmi les plus visités de France. Le...
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