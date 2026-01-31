La harpie féroce est l’un des rapaces les plus puissants.
La harpie féroce est l’un des rapaces les plus puissants.
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...
Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...
L’ornithorynque est sans aucun doute l’une des créatures les plus déconcertantes que la nature ait jamais engendrées. Ce petit...
C’est l’animal joyeux de nos livres pour enfants, de nos paquets de céréales ou de nos dessins animés :...
La surexploitation récente du stock de thons rouges de l’Atlantique oriental et de Méditerranée a été fortement relayée par...
Le bouquetin est l’animal emblématique des Alpes. Ce film aux images étonnantes et tout en sensibilité nous apprend des...
Pour personnaliser l’odeur de son terrier, la chouette chevêche collectionne les excréments. Les bouses de bisons séchées lui permettent...
L’animalerie, plus qu’une simple boutique, est un univers riche où passion, responsabilité et découverte se rencontrent à chaque coin....
À chaque respiration, elles perdent davantage d’eau et risquent leur vie. Il ne leur reste qu’une solution, tenter de...
Certains animaux ont toujours fasciné les hommes par leur mystère et leur pouvoir… et c’est le cas des crocodiles....
L’Ours des Pyrénées appartient à l’espèce appelée Ours brun (Ursus arctos), largement répandue dans le monde. Mais, en France,...
Des chevaux bichonnés comme des champions
Les guêpes, ces insectes souvent mal aimés, suscitent des réactions variées chez les humains. Si certains les considèrent comme...
Des découvertes récentes en éthologie ont permis d’établir que des centaines d’espèces animales utilisent des outils. Les corbeaux de...
Après avoir presque disparu, la loutre a commencé à reconquérir les rivières grâce à l’interdiction des pièges, aux mesures...
La stratégie se définie comme l’implémentation d’actions coordonnées dans un but précis. Dans le royaume animal l’objectif est double...
La peur du loup nous poursuit depuis la nuit des temps et pourtant il est bien difficile d’en apercevoir...
