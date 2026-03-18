Ce bébé gnou a beaucoup de difficulté à se déplacer, les vétérinaires vont devoir intervenir rapidement pour l’examiner.
Réalisatrice : Elodie Bonnes
Réalisatrice : Elodie Bonnes
En Champagne-Ardenne, durant le début de l’automne, il est possible d’observer le brame du cerf. L’animal défend son territoire,...
Quand Charlie le cheval devint aveugle, Jack le bouc décida d’être ses yeux.
New York possède la plus forte densité de faucons pèlerins du monde.
Apparu sur terre il y a plus de deux cents millions d’années, le crocodile fascine autant qu’il effraie. Vénéré...
Environ 1300 chevaux sauvages vivent en Alberta, dans les piémonts des Rocheuses. Un moratoire sur la capture et l’abattage...
Charognard, ultime nettoyeur, le « casseur d’os » avait disparu des Alpes. Un programme lancé il y a plus...
Les comportements canins peuvent sembler mystérieux à bien des égards, et parmi les plus intrigants se trouve leur penchant...
Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...
Sur une steppe montagneuse soulagée par de petites forêts de bouleaux éparses, nous voyons une vue à couper le...
Les experts doivent faire vite pour protéger non seulement les salariés, mais aussi le dangereux reptile. Le défi est...
Dans la savane, les mâles et les femelles, bien que souvent élevés ensemble, mènent des trajectoires différentes en grandissant....
La méduse Turritopsis dohrnii, souvent surnommée la « méduse éternelle« , fascine les scientifiques et passionnés de biologie marine. Dotée d’une...
Apparus il y a 230 millions d’années, les dinosaures théropodes ont connu une formidable évolution. On parle même de...
Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire exceptionnelle de deux lionnes blanches, deux soeurs, depuis leurs premières semaines de...
De l’île d’Ouessant aux remparts de Saint-Malo, on rencontre ceux qui vivent chaque hiver au rythme des tempêtes…
Considérées comme des voleuses, les pies se caractérisent par leur intelligence et leurs capacités sociales. Elles s’entraident ainsi pour élever...
L’Hoanib, rivière éphémère, ne coule que deux semaines par an dans le Namib ; les troupes d’éléphants ont appris...
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
Le Français Xavier Bonnet est l’un des plus grands spécialistes mondiaux des serpents. Il les traque dans toutes les...
Et il y a des grenouilles géantes aussi.
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