Ne vous fiez pas à son allure : le microscopique tardigrade est l’une des créatures les plus robustes du règne animal, capable de survivre dans des conditions extrêmes. Avec autant d’humour que de rigueur, ce documentaire scientifique part en quête de ses superpouvoirs et des promesses qu’ils représentent.

Boudiné, trapu et minuscule, le tardigrade ne paie pas de mine. Pourtant, cette créature pratiquement invisible à l’œil nu, dont on dénombre plus de 1 300 espèces connues – principalement terrestres, mais aussi marines et d’eau douce –, fascine les scientifiques depuis des années. Entre observations en milieu naturel et analyses microscopiques, les chercheurs lèvent peu à peu le voile sur les techniques de chasse ou le mode de reproduction de ceux que l’on appelle aussi « oursons d’eau ». Mais si les tardigrades sont devenus des stars de laboratoires, c’est d’abord grâce à leur incroyable robustesse. Températures extrêmes (du quasi-zéro absolu à 150 °C), métaux lourds, produits chimiques : ils survivent à presque tout ! D’où leur vient cette sidérante résistance ? Les recherches convergent vers leur aptitude à suspendre leur existence, nommée cryptobiose : face aux menaces, les tardigrades mettent leur vie entre parenthèses, parfois pendant plusieurs décennies, en expulsant l’eau de leur corps, jusqu’à devenir parfaitement inertes. Mais au moindre signe d’humidité et dans des conditions favorables, ils sont capables de ressusciter. Des biologistes américains ont démontré que, lors de ce processus, les petites bêtes produisent une protéine qui, transformée en gel, préserve leurs cellules des effets du dessèchement. Cette trouvaille pourrait ouvrir la voie à une lyophilisation des médicaments fragiles, comme les vaccins, qui n’auraient alors plus besoin d’être congelés. Identifiée à Tokyo, une autre molécule suscite aussi de grands espoirs : lorsqu’ils sont irradiés à très haute dose, les tardigrades déploient un bouclier qui protège leur ADN. Cette découverte va-t-elle booster la conquête de l’espace ?

Des États-Unis à la France en passant par l’Allemagne, le Japon et même la Station spatiale internationale, où une cohorte de tardigrades a été envoyée en 2021, Raphaël Hitier (Les aventuriers de l’ARN messager – Coulisses d’une révolution scientifique, Génération écrans : génération malade ?) passe en revue les dernières découvertes sur ces survivants de l’extrême, dont les superpouvoirs ouvrent des perspectives dans le domaine de l’agriculture, de la médecine ou encore des voyages interstellaires. Au-delà de l’intérêt mêlé d’étonnement que suscite ce pédagogique exposé scientifique, le documentaire se regarde avec d’autant plus de plaisir qu’il s’appuie sur une narration pleine d’humour, avec la complicité des spécialistes interrogés. Comment résister à ces séquences montrant des oursons d’eau flotter dans l’espace ou se dandiner allègrement avant l’amour ? Sur une musique épique, alternant images en microscopie et représentations en animation 3D, une immersion captivante dans la vie intime et les prouesses extraordinaires de ces craquantes petites bestioles.

Documentaire de Raphaël Hitier (France, 2024, 52mn)

