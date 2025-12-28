Certaines espèces d’amphibiens accouchent de manière bien particulière.
Il est parfois nécessaire d’en arriver là, même si ce n’est pas idéal pour l’animal. La scène se déroule...
Observer le regard profond d’un grand singe provoque souvent un sentiment étrange, un mélange de reconnaissance et de vertige....
La vie démarre fort pour ces canetons !
Un homme consacre sa vie entière à sauver les gibbons menacés. Le documentaire suit le parcours de Chanée, un...
Il ne faut pas sous-estimer les fourmis de feu et leurs douloureuses piqûres, surtout quand on met les mains...
Parfois, sous l’eau, il se passe des trucs étranges.
Le monde sous-marin recèle des trésors qui dépassent souvent notre imagination la plus fertile. Parmi ces merveilles, le corail...
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...
En Arctique, toutes les populations d’ours ne vivent pas de la même façon les changements liés au réchauffement climatique....
Quatre espèces d’écureuils figurent par les espèces exotiques envahissantes préoccupantes à l’échelle européenne, dont deux sont installées en France....
À Bruxelles, tomber nez à nez avec un renard est devenu courant. Les animaux sauvages – goupils, faucons, lérots,...
L’archipel des Bijagos accueille la seule colonie d’hippopotames connue à vivre en eau salée. Savane, forêts et mangroves y...
Pour la première fois, un léopard des neiges est capturé en Afghanistan. Il faut l’endormir rapidement car le félin...
L’Homme n’est pas le seul animal social. En 2001, Franz de Waal publie ses travaux sur un groupe de...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Le poisson-grenouille strié a plus d’un tour dans son sac…
L’ours polaire du Svalbard doit affronter la faim qui vient avec les hausses des températures et la fonte de...
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Les aboiements incessants d’un chien peuvent devenir un problème complexe, affectant la qualité de vie du propriétaire, de l’animal...
Chiens, chèvres, gorilles et abeilles… voici les compagnons de jeu de Laurent Guillaume cette semaine.
En Afrique du Sud, un chien et un lionceau partagent une amitié bien particulière.
