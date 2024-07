Documentaire

Depuis des millénaires, les chameaux font partie du quotidien de certains peuples du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Pour leur rendre hommage, les Nations unies ont déclaré 2024 « année internationale des camélidés ». En Europe aussi, ces animaux séduisent : dans l’Hexagone, des chameaux sont dressés à des fins thérapeutiques, sportives… ou pour animer des mariages.

Pour Olivier Philipponeau, les chameaux sont bien plus que des animaux d’élevage. Depuis plus de vingt ans, cet amoureux des chevaux originaire de l’Aisne se passionne pour les camélidés – appelés en arabe « les vaisseaux du désert ». Aujourd’hui âgé de 54 ans, le chamelier possède un cheptel de douze bêtes. Sur son exploitation baptisée « Les dromadaires de Picardie », il propose aussi bien des balades que des séances thérapeutiques, notamment pour les enfants et les jeunes en situation de handicap mental. Avec un tel potentiel, les camélidés seraient-ils les animaux du futur ?

Julien Job en est convaincu, lui qui produit du lait de chamelle. Ce nouveau super-aliment est vendu 17 euros le litre pour compenser ce que coûte l’importation des animaux – qui, pour des raisons administratives, passe obligatoirement par les îles Canaries. Il espère donc que cette « année internationale des camélidés » sera l’occasion de faire connaître dromadaires et chameaux au grand public. Car les études de marché montrent que le chiffre d’affaires généré par le lait de chamelle pourrait passer de 1,3 à 13 milliards d’euros en six ans.

En Suisse, un autre chamelier se bat pour faire connaître et reconnaître ses bêtes. Fils de bédouins de Tunisie ayant émigré, Ben Salem a en effet les « vaisseaux du désert » dans le sang. Mais pour ses enfants, il rêve d’un avenir meilleur. Il faut dire qu’entre les frais et les contraintes, élever des dromadaires et des chameaux en Suisse n’a rien d’une sinécure. Il place également beaucoup d’espoir dans la « journée des camélidés » organisée à Paris en avril. L’occasion pour les afficionados du monde entier de se retrouver en plein cœur de la capitale, le temps d’un défilé.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

