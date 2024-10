Documentaire



Au parc zoologique, Céline et Sandrine, deux soigneuses dévouées, célèbrent la naissance tant attendue de deux bébés phoques. Après des mois de préparation et de surveillance, les nouveau-nés sont en bonne santé, apportant une immense joie à l’équipe et aux visiteurs. Ces moments magiques mettent en lumière l’importance des soins et de la conservation des mammifères marins.