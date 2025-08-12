Documentaire

Au sud de l’île de la Jamaïque, s’étalent les Hellshires Hills, l’une des dernières forêts sèches au monde et pendant des millénaires, le territoire incontesté de l’iguane.

Mais l’introduction de nouvelles espèces animales par les européens entraine bientôt la disparition de l’iguane…

Ou du moins c’est ce que l’on pensait, jusqu’à un jour de 1990 où Edwin Dufus, un chasseur de cochon sauvage, tombe sur l’une de ces créatures disparues.

Depuis, le chasseur est devenu protecteur des iguanes. Chaque année, après l’éclosion, il amène la moitié des nouveaux nés au zoo où ils seront élevés en captivité pendant trois ou quatre ans. Le temps pour eux d’atteindre une taille suffisante qui leur permettra d’affronter tous les dangers des Hellshires…

Extrait du film : » Gardiens des forêts – Iguanes en Jamaïque »

Réalisation : Stéphane Alexandresco

