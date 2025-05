Documentaire

Avril 2005, lac Baïkal, Sibérie. Une équipe franco-russo-tchèque se retrouve sur la glace pour vivre l’aventure d’un tournage. Température : -30°. Travelling sur la glace : la caméra suit le galop de Serko. Coupez ! C’est la fin du plan. Mais pour nous, la caméra continue de tourner. Voyage dans les coulisses de cette épopée un peu givrée… Au travers d’interviews et d’images filmées au jour le jour, ce film retrace les coups durs et les joies de ce tournage peu ordinaire… Dixième jour de tournage : les trente techniciens de l’équipe déménagent sur l’île d’Olkhon, au beau milieu du lac Baïkal. Sur cette île, pas d’électricité ni de téléphone. L’essieu du van qui transporte les chevaux se brise, les loups apprivoisés se sont échappés, des mafieux locaux menacent de saborder le tournage, la glace du Baîkal craque et révèle des failles qui rendent périlleux les déplacements sur le lac… Malgré toutes ces embûches, la magie du cinéma opère. Ce making of nous fait vivre l’aventure d’une équipe de cinéma décidée à tourner là où on ne l’attend pas.