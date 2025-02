Documentaire

Si l’évolution résulte d’un long passé, la nature et les animaux continuent de s’adapter. En Russie, des biologistes ont noté que le comportement de certains chiens errants les ramenait à leurs origines sauvages, notamment en périphérie des grandes villes ou aux frontières de la taïga. Plus on s’éloigne des centres urbains, plus les chiens ressemblent à des loups. Au cœur des villes, au contraire, ils semblent décrypter les codes des hommes pour survivre.

Un film de Luc Riolon

© ARTE