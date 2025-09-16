Documentaire

Les animaux possèdent-ils un langage que nous ne comprenons pas ? S’agit-il simplement de trouver le dictionnaire adéquat, ou bien le langage est-il précisément ce qui distingue les humains du reste du règne animal ?

Les oiseaux chantent, les lions rugissent et les chimpanzés vocalisent mais ces sons signifient-ils quelque chose ? Ce film nous entraine au cœur du monde sauvage à l’écoute de ses sujets les plus bavards et à la rencontre de scientifiques qui tentent chaque jour de nouer des conversations avec les animaux.

Documentaire : Animal trop humains – Langage Animal

Réalisation : Keebe Kennedy

