Et il y a des grenouilles géantes aussi.
Les chats et les chiens font partie de la vie de bon nombre de Suisses. On compte plus de...
Au cœur des traditions des taureaux et des aigles : le courage des éleveurs. Les éleveurs dévoilent leur quotidien...
Une ourse noire doit tout faire pour défendre ses oursons.
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
Les loups affamés ne mesurent pas le risque que sont les bisons. Mais un bisonneau est une cible plus...
La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes...
Le cobra du Cap est un serpent très venimeux. Sean Thomas se retrouve quotidiennement face à ce type de...
À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il...
Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...
Ce film nous fait pénétrer dans le monde fascinant des libellules. Nous découvrons les formes et les couleurs extraordinaires...
Allosaures, Ceratosaures et Stegosaures s’affrontent autour d’un point d’eau dans l’actuel Utah, aux états-Unis. Un territoire où des chercheurs...
En 1997, le paléontologue français Bernard Buigues a découvert Jarkov, un mammouth vieux de 20 000 ans dans le...
Plus de 350 000 espèces de coléoptères sont présentes sur tous les continents, sauf en Antarctique. Si beaucoup jouent un...
Découvrons comment les animaux ont développé à travers plusieurs générations leur propre médecine leur permettant de se soigner grâce...
L’anole d’eau, mieux connu sous le nom scientifique d’Anolis Aquaticus, est un lézard fascinant qui se distingue des autres...
Les scientifiques poursuivent leurs expériences sur les chats domestiques dans trois environnements différents : en ville, dans un village...
Chien de travail, de traîneau et de course sportive. Caractère: Vif et actif, à l’âge adulte, il est plus réservé. Particularité:...
L’anguille d’Australie (Anguilla australis), est une espèce de poissons serpentiforme de la famille des Anguillidés. Elle est originaire des...
Le mâle tortue mauresque est parfois un peu lourd…
Dans les déserts les plus inhospitaliers de la planète, la vie persiste envers et contre tout. La chaleur accablante,...
