Au Kenya, c’est Game of Thrones dans le nid.
Étonnamment, le cousin le plus proche de ce mammifère de la taille d’un lièvre est… l’éléphant.
La rencontre de l’Homme et du cheval remonte à la préhistoire, comme en témoignent les peintures rupestres de Lascaux....
Que savons-nous réellement du cochon, de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et...
Depuis environ 6 000 ans que le cheval a commencé à être domestiqué, son comportement reste encore souvent mal...
Comment la domination des dinosaures sur la planète Terre a-t-elle pris fin ?
Au temple Uluwatu de Bali en Indonésie, un gang de singes rackette les touristes.
L’allosaure est un prédateur implacable spécialiste de l’embuscade.
Nous nous sommes rendu au Salon de l’agriculture pour découvrir l’incroyable concept de cet exposant. Il produit du lait...
Nos liens aux insectes sont pluriels. Parfois ils nous effraient. Ils sont souvent méconnus, même s’ils sont partie intégrante...
Les 200 yeux de la coquille St Jacques scrutent les alentours. Le poisson-chat savoure le goût de sa proie...
Tahar, la femelle alpha, restera à la tête de cette meute de neuf individus jusqu’à sa mort. Heureusement, elle...
De nos jours, les zoos n’ont plus le même rôle qu’autrefois. Alors qu’il n’y a pas si longtemps, on...
Gracieux et forts, mais aussi très discrets, les cerfs ont élaboré d’incroyables stratégies de survie et entretiennent une formidable...
Considérés comme des machines à tuer guidées par leur seul instinct sanguinaire, les requins restent en réalité méconnus. Hyperactifs...
Aux Pays-Bas, des professionnels font la chasse aux ragondins qui minent la stabilité des digues en creusant des galeries....
En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
Entre surprotection et attentes irréalistes, aimons-nous nos chiens de manière saine ? Ces conférences questionnent nos dérives et le...
Parfois, sous l’eau, il se passe des trucs étranges.
Arrivé en France en 2004, le moustique tigre prolifère un peu partout, notamment à cause du réchauffement climatique. A...
