Documentaire

Ce monde est le royaume des abysses – le plus vaste habitat de notre planète. Pourtant, certains mammifères marins qui respirent l’air et allaitent leurs petits, comme nous, passent une grande partie de leurs journées dans ce monde de l’ombre. Les scientifiques découvrent aujourd’hui que les profondeurs atteintes par ces géants des océans sont bien plus grandes qu’ils ne l’avaient imaginé.

À l’aide de balises attachées aux animaux, de caméras installées dans les fosses océaniques et d’images de balayage 3D, ce film suit et illustre une révolution scientifique moderne. Construit comme une progression dramatique vers les fosses océaniques – des moins profondes aux plus profondes – il montre des animaux extrêmement rares et met en évidence les adaptations physiologiques remarquables qui leur permettent de plonger si profondément.

Documentaire : Marine Mammals: Champions of the Deep

Réalisation : Bertrand Loyer

