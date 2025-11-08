Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
La découverte du biologiste marin Ryan Daly est inattendue car les requins-bouledogues sont très discrets et mystérieux.
Depuis la création du centre Athenas, Gilles Moyne a soigné 66 lynx et a réussi à en relâcher 22....
La musaraigne à trompe est un tout petit mammifère insectivore. Si elle ressemble à un rongeur, ou même à...
Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...
Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse....
Même si ce sont des oiseaux, les autruches doivent couver leurs oeufs à même le sol. Chez cet imposant...
Sur les hauteurs du plateau tibétain, surnommées le toit du monde, une créature passe la moitié de l’année à...
Sa vitesse étant son principal atout, le guépard ne peut pas se permettre de risquer une blessure en affrontant...
Construit sur le même modèle narratif que le premier opus, ce second voyage en terre de proximité nous emmène...
En partant du cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine et en passant par le Musée d’histoire naturelle de Berne en Suisse,...
Alors que les animaux migrateurs sont menacés par l’activité humaine sur l’isthme de Panama, des chercheurs tentent de les...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Philippe accueille ses convives avec deux alligators.
Le nématomorphe vit dans son hôte pendant un temps avant de le transpercer pour pondre ses œufs dans une...
Relativement préservée, l’exceptionnelle biodiversité de la Nouvelle-Zélande compte un grand nombre d’espèces animales endémiques. Malgré les mesures de protection,...
Les bélugas, ces créatures marines emblématiques souvent surnommées les « canaris de l’océan » en raison de leurs vocalisations distinctives, ne...
L’axolotl, souvent surnommé le « monstre d’eau », est une créature fascinante qui suscite l’intérêt des scientifiques et des amateurs d’animaux...
Le monde océanique est un environnement fascinant peuplé d’espèces variées, certaines plus singulières que d’autres. Dans la diversité extraordinaire...
Zance veut devenir marin. Mais pour acheter un boutre il faut beaucoup d’argent, et sans l’aide de ses ancêtres,...
L’alligator ne se contente pas d’habiter un étang, il le déblaie, l’agrandit si besoin et entretient ses fondations.
