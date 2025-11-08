Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Découverte d’une nurserie pour les requins-bouledogues à des kilomètres de l’océan La découverte du biologiste marin Ryan Daly est inattendue car les requins-bouledogues sont très discrets et mystérieux.

Documentaire Ce lynx a une dent en chrome Depuis la création du centre Athenas, Gilles Moyne a soigné 66 lynx et a réussi à en relâcher 22....

Documentaire La musaraigne est une véritable fée du logis La musaraigne à trompe est un tout petit mammifère insectivore. Si elle ressemble à un rongeur, ou même à...

Documentaire Ces chiens ont sauvé une colonie de manchots Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...

Documentaire Plongée dans les profondeurs pour découvrir les secrets du requin-bouledogue Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse....

Documentaire Ce mâle autruche est un vrai papa poule Même si ce sont des oiseaux, les autruches doivent couver leurs oeufs à même le sol. Chez cet imposant...

Documentaire La marmotte de l’Himalaya hiberne la moitié de l’année Sur les hauteurs du plateau tibétain, surnommées le toit du monde, une créature passe la moitié de l’année à...

Documentaire Le guépard, chasseur hors pair qui se fait pourtant voler ses proies Sa vitesse étant son principal atout, le guépard ne peut pas se permettre de risquer une blessure en affrontant...

Documentaire Le plus beau pays du monde – Plongez au coeur de la vie sauvage française Construit sur le même modèle narratif que le premier opus, ce second voyage en terre de proximité nous emmène...

Documentaire Barry, chien sauveteur En partant du cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine et en passant par le Musée d’histoire naturelle de Berne en Suisse,...

Documentaire Panama, la passerelle des animaux migrateurs Alors que les animaux migrateurs sont menacés par l’activité humaine sur l’isthme de Panama, des chercheurs tentent de les...

Documentaire Le buffle contre le lion La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire Ce ver infeste de gros insectes et prend le contrôle de leur système nerveux Le nématomorphe vit dans son hôte pendant un temps avant de le transpercer pour pondre ses œufs dans une...

Documentaire Nouvelle-Zélande, les animaux du bout du monde Relativement préservée, l’exceptionnelle biodiversité de la Nouvelle-Zélande compte un grand nombre d’espèces animales endémiques. Malgré les mesures de protection,...

Documentaire Les émouvantes retrouvailles de plusieurs centaines de bélugas Les bélugas, ces créatures marines emblématiques souvent surnommées les « canaris de l’océan » en raison de leurs vocalisations distinctives, ne...

Article Découvrez l’axolotl L’axolotl, souvent surnommé le « monstre d’eau », est une créature fascinante qui suscite l’intérêt des scientifiques et des amateurs d’animaux...

Article Le cœlacanthe, un poisson aux caractéristiques exceptionnelles Le monde océanique est un environnement fascinant peuplé d’espèces variées, certaines plus singulières que d’autres. Dans la diversité extraordinaire...

Documentaire Terres de légendes | Les crocodiles sacrés du lac Anivorano Zance veut devenir marin. Mais pour acheter un boutre il faut beaucoup d’argent, et sans l’aide de ses ancêtres,...