En Israël, dans le désert du Néguev, c’est la lutte à mort entre une chauve-souris et un scorpion.
En Thaïlande, des singes se nourrissent parfois de fruits de mer.
Big Mayor, plus connue sous le nom de l’île aux cochons, abrite un certain nombre de porcs sur ces...
Deux redoutables prédateurs des mers s’affrontent !
Les oursins passent à l'attaque des varechs !
Au Costa Rica, une grenouille envoie des coups de pieds spectaculaires.
En Inde, dans la ville de Jodhpur, les singes sacrés dominent le paysage urbain.
Les fourmis ont inventé l’agriculture des millions d’années avant les humains.
L’ornithorynque est un animal hors normes.
Découvrir les vertus de la médiation animale avec les perroquets, mieux connaître les comportements et les secrets des requins,...
Distribution de nourriture aux animaux sauvages avec Philippe Gougler et rencontre mémorable avec des guépards. Philippe s’en souvient encore...
Le moustique Aedes aegypti est bien plus qu’un simple insecte nuisible. Il est devenu un sujet d’étude scientifique intensif...
À la découverte du lemming, petit rongeur du Grand Nord entouré de légendes. Habituellement solitaires, ces petits rongeurs se...
À Rouen, la saison estivale est souvent synonyme de convivialité en plein air. Cependant, la présence accrue de guêpes...
Dans la péninsule Valdès, en Argentine, Pinino a conservé ses racines basques. Lorsque ses ancêtres sont venus s’installer ici...
Les paysages de l’Australie paraissent bien hostiles. Tandis que l’intérieur du continent subit des sécheresses extrêmes, les régions côtières...
Dans la chaleur écrasante de la saison sèche, un point d’eau devient le théâtre d’une coexistence étonnante entre diverses...
Le lézard à cornes, aussi appelé phrynosome, possède une technique de défense particulièrement spectaculaire et inhabituelle. Lorsque ce petit...
Ça se passe sur une plage du Costa Rica…
Matthieu Lecorre chercheur au laboratoire ECOMAR de l’ retourne sur le petit îlot du Lys dans l’archipel des Glorieuses....
Garth Mowat vit entouré de grizzlis dans les paysages montagneux de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique. Ce biologiste...
