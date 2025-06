Documentaire

Inoffensifs et difficiles à observer, les dugongs sont des créatures mystérieuses.Souvent qualifiés de disgracieux, de nombreux mythes et légendes leur ont pourtant été attribués, et leur ont valu le nom de Siréniens. A peine connu des hommes, la sirène des océans est désormais une espèce en voie de disparition. Cependant, les rencontres avec les pécheurs et les “Torres Straits Islanders” nous ont aidées à comprendre leurs pratiques ancestrales et les raisons pour lesquelles ils continuent les rituels de chasse. Grâce aux témoignages passionnants de scientifiques, ce documentaire est une belle histoire qui rend le mythe réalité.

Un film de Corinne Russo

© GAD