Cette femelle guépard a été chassée, blessée et vendue, avant d’être secourue par le De Wildt Cheetah and Wildlife Trust.
De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...
L’élevage de poules pondeuses est une pratique répandue aussi bien en milieu rural qu’urbain. Cependant, il arrive qu’une poule...
Des renards dans la métropole parisienne? Partons les découvrir avec Xavier Japiot, expert naturaliste à la Ville de Paris....
Avec le meilleur camouflage d’Amérique du Nord, des orteils couverts d’écailles et une vitesse de pointe de 37 km/h,...
Avec 4 estomacs à nourrir, il lui faut parfois prendre des risques pour assurer la survie de sa progéniture.
À quoi ressemblaient les ancêtres des oiseaux ? Comment et quand le vol est-il apparu ? En sommeil tout...
La mâchoire de ce poisson s’étire pour faire quatre fois sa taille au repos. Plus la mâchoire est grande,...
Chien de berger, de garde et de défense. Caractère: Calme, équilibré, attaché aux gens de la famille, méfiant envers...
\r\nUn mégalodon, ancêtre du requin blanc, s’attaque à un brygmophyseter, cachalot préhistorique armé de 44 dents semblables à celles...
\r\nChaque année, gnous, gazelles et zèbres entament une migration périlleuse à travers le Serengeti, guettés par les prédateurs à...
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
La Dernière Girafe est l’unique film consacré à la girafe blanche du Niger. Victime de la sècheresse, de la...
Le gobie, un poisson qui escalade les parois, fascine par ses capacités étonnantes et ses adaptations uniques. Ces petits...
500 000 abonnés, un beagle star du net.
De nombreux requins ont été observés devant la plage de Santa Barbara en Californie. Pour les étudier, les scientifiques...
Dans une cage spécialement conçue à cet effet, des plongeurs font face à des requins, notamment des grands requins...
L’ours polaire, symbole emblématique des régions arctiques, incarne à la fois la majesté et la vulnérabilité de la nature...
L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est...
Au parc zoologique, Jérémy, un soigneur dédié, prend soin de six éléphants, dont Nina, qui a surmonté une double...
Il y a plus de 80 millions d’années, l’Oviraptor, un étrange dinosaure aux allures d’oiseau, vivait sur les terres...
